Soupçons de "discrimination" : Christophe Galtier et son fils placés en garde à vue

Christophe Galtier et son fils adoptif John Valovic-Galtier, qui est également son agent, ont été placés en garde à vue vendredi matin à Nice. L'entraîneur, qui va bientôt être licencié par le PSG, est entendu dans le cadre d'une enquête sur soupçons de "discrimination" du temps où il entraînait l'OGC Nice. L'information, révélée par Nice Matin, a été confirmée par le procureur de la République de Nice. Une enquête préliminaire a été ouverte à la mi-avril pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion".

L'affaire avait été révélée par RMC et le journaliste indépendant Romain Molina. Christophe Galtier est accusé de discriminations et de racisme lors de son passage à Nice, lors de la saison 2021-2022. Julien Fournier, l'ancien directeur du football du club niçois, a dénoncé dans un mail des déclarations à caractère raciste et islamophobe dans le cadre de la construction de l'effectif ou de la gestion du groupe.



Accusé de racisme pour un ancien dirigeant niçois

Julien Fournier avait notamment rapporté des propos attribués à Christophe Galtier : "Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe". Et encore : "Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l'équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans". Christophe Galtier, de son côté, a vigoureusement contesté ces accusations et a porté plainte contre deux journalistes.

Plusieurs joueurs et dirigeants niçois ont été entendus par les enquêteurs, dont l'ancien entraîneur Didier Digard, mais aucun n'a souhaité commenter publiquement cette affaire explosive. Des perquisitions ont été menées au siège de l'OGC Nice, à la mi-avril, pour tenter de retrouver la trace de ce fameux mail ainsi que d'éventuels échanges entre Julien Fournier et Christophe Galtier. Ce dernier, sacré champion de France avec le PSG, a été informé par ses dirigeants qu'il n'irait pas au bout de son contrat de deux ans et devrait donc être licencié dans les prochains jours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info