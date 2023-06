PSG : Christophe Galtier démis de ses fonctions d'entraîneur

Moins d’un an après sa prise de fonctions sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier y vit déjà ses dernières heures. Luis Campos, conseiller sportif du club, a annoncé à l’ex-entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice qu’il ne serait plus sur le banc du PSG la saison prochaine.

C’est tout sauf une surprise, d’ailleurs Christophe Galtier ne se faisait guère d’illusion sur le sort qui lui serait réservé, comme il a pu le confier à certains proches ces dernières semaines, selon nos confrères. Arrivé l'été dernier dans la capitale, le coach français avait signé un contrat de deux ans avec le club parisien. Le technicien parisien n'ira donc pas au bout de son contrat, malgré le titre de champion de France décroché en fin de saison.

Car après des débuts très réussis, sans la moindre défaite, le jeu de son PSG s'est effiloché et le club a subi, toutes compétitions confondues, dix défaites en 2023. Échouant notamment dès les 8es de finale de la Coupe de France et, surtout, de la Ligue des champions, le principal objectif.

L’état-major du Paris Saint-Germain a désormais les yeux rivés sur la succession de Christophe Galtier, avec la nécessité de trouver un nouveau coach au plus vite afin d’avancer efficacement sur le mercato. Ces derniers jours, un nom semble tenir la corde : Julian Nagelsmann, l'ancien entraîneur du Bayern Munich. Thierry Henry pourrait arriver dans la capitale pour devenir l'adjoint du coach allemand.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info