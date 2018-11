Shakhtar-Lyon : Aulas "n'a pas très envie" de jouer à Kharkiv

publié le 28/11/2018 à 16:33

Où se jouera la "finale" du groupe F de la Ligue des champions pour le 2e billet en 8es de finale entre le Shakhtar Dontesk et Lyon ? Au lendemain du nul entre l'OL et Manchester City (2-2), l'UEFA n'avait pas encore pris de décision concernant une éventuelle délocalisation du match prévu le mercredi 12 décembre à Kharkiv, la ville qui accueille les rencontres du club ukrainien et qui est concernée par la loi martiale promulguée par le parlement ukrainien.



Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, a lui pris la parole pour annoncer qu'il "n'avait pas très envie" d'envoyer son équipe jouer à Kharkiv où évolue le Shakthar Donetsk depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. "On a demandé à ce que l'UEFA regarde de très près ce qui se passe en Ukraine puisque le pays est en crise malheureusement", a déclaré l'homme fort de l'OL.

"Ils ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. L'UEFA ce soir a pris la décision de délocaliser à Kiev le match qu'Arsenal doit disputer contre Vorskla (jeudi 29 novembre en Europa League, ndlr). Donc, il y aura probablement des décisions nous concernant", a-t-il poursuivi.

"En tout cas, nous n'avons pas trop envie d'aller à Kharkiv. Il y a beaucoup d'insécurité en ce moment. Nous avons même du mal à trouver un avion pour aller là-bas car les avions français ne sont pas assurés. Il y aura sûrement des échanges dans les jours qui viennent avec l'UEFA pour que tout le monde soit en sécurité et que nous fassions un très beau match contre Donetsk. Où que nous jouions, nous irons pour gagner", a conclu Jean-Michel Aulas.