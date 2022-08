Sécheresse : les clubs de foot des Hauts-de-France tirent la sonnette d'alarme

La sécheresse touche toujours la France en cette fin d'été, avec une journée encore chaude mercredi 24 août sur une large partie du territoire. La situation est évidemment dramatique pour les agriculteurs et a aussi des conséquences sur la pratique du football. Dans les Hauts-de-France, les clubs amateurs sonnent l'alarme : les pelouses sont totalement brûlées, comme à Saint-André-lez-Lille.



Pour le président de l'US Saint-André, Damien Houzet, il n'y a pas besoin d'enfiler les crampons au moment d'entrer sur son terrain d'honneur... "si on appelle ça un terrain. Regardez, il n'y a plus un morceau de vert, il est dur comme du béton. Ce qui était l'un des plus beaux terrains de la métropole lilloise est aujourd'hui un champ de blé brûlé".



Son club évolue au plus haut niveau régional, compte 386 licenciés et 14 équipes engagées en championnat. Ce week-end, ses équipes doivent reprendre la compétition. Mais "on va avoir un souci à la rentrée, explique le dirigeant : on ne peut pas accueillir des enfants d'un jeune âge sur des terrains qui sont des morceaux de cailloux. Qu'est-ce qu'on va dire aux parents ? On est vraiment très très inquiet".

Il faut trouver une solution Laurent Derasse, président de l'OS Annequin

Et pour les clubs plus petits ne disposant pas de terrains synthétiques, comme celui de l'OS Annequin, près de Béthune, les matches de préparation ont déjà été terribles. "On a deux blessés, dont le gardien qui s'est grièvement blessé à la cheville dans un trou, explique le président. Donc là, c'est fini, on ne prévoit plus de matches sur le terrain".



Laurent Derasse compte désormais demander le report de la reprise de la saison. "Au niveau de la Ligue, au niveau du District, moi je ferai une demande. Il faut trouver une solution." Il faudra bien plusieurs semaines pour rétablir les terrains suite aux dégâts causés cet été.

