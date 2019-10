Saint-Étienne - Lyon : les Françaises et les Français penchent pour l'OL

publié le 05/10/2019 à 18:30

Entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne, le match de la popularité est serré mais remporté par l'OL chez les Françaises et les français, en particulier chez les moins de 34 ans.

Si les verts ont plus marqué l'histoire du foot français et possèdent les meilleurs supporters aux yeux des sondés, Lyon a le meilleur président, la meilleure équipe, le plus beau stade.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama avant le 119e derby entre les deux équipes. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 18 et jeudi 19 septembre auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 408 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Les Français penchent pour l'OL

C’est LE derby du football français. Distantes de quelques 50 km à vol d’oiseau, tout oppose les villes de Saint-Étienne "l’ouvrière" et de Lyon "la bourgeoise". Pour leurs supporters, c’est le rendez-vous incontournable de l’année.

Les joueurs connaissent cette rivalité des tribunes et savent que leur prestation lors de cette rencontre sera déterminante. Sur les pelouses, les 118 confrontations entre les deux clubs donnent lieu à un bilan presque à l’équilibre : 43 victoires des Verts, 42 victoires de l'OL et 33 matchs nuls.

Interrogés sur leur préférence entre ces deux clubs, les Françaises et les Français penchent un peu plus en faveur de l’OL (49%) que de l’ASSE (43%). On observe un fort clivage générationnel qui s’explique par les périodes d’apogées respectives des deux clubs. Les plus jeunes se souviennent de l’OL des années 2000 qu’ils choisissent très majoritairement (73% des 18-24 ans et 65% des 25-34 ans).

Les plus âgés préfèrent quant à eux le club du Forez, qui les a fait rêver dans les années 1970 (57% des 50-64 ans et 54% des 65 ans et plus). Chez les amateurs de football, c'est quasiment une égalité : 50% d’entre eux optent pour l’OL et 49% pour l’ASSE.

Les Français penchent pour l'OL Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. L’histoire pour les Verts, le présent pour l’OL

En 1976, Jacques Monty entonnait "Qui c’est les plus forts ? Évidemment, c’est Les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters"... Aux yeux des Français, la seconde partie du refrain est toujours vraie. 53% des Français et 64% des amateurs de football le pensent.



Les épopées européennes des Stéphanois dans les années 1970 leur permettent aussi de devancer leurs rivaux lyonnais sur la question du club qui a le plus marqué l’histoire du football français (58% et 71%). Enfin, l’ASSE donne une meilleure image de sa ville (47% et 53%) que l’OL (41% et 45%).



Aux yeux de l’opinion, l’Olympique Lyonnais domine son rival sur tous les autres critères. Des deux clubs, c’est l’OL qui a le plus beau stade (61% des Français et 75% des amateurs de football). La meilleure équipe se trouve sur les rives du Rhône (61% et 74%) plutôt que sur celles de la Loire (27% et 24%). Les Lyonnais pratiqueraient un jeu plus spectaculaire (52% et 63%).



La régularité de la présence de l’Olympique Lyonnais sur la scène européenne ces dernières années lui permet d’être perçu comme le club qui donne la meilleure image du football français à l’étranger (53% et 64%). Enfin, le résultat ravira probablement Jean-Michel Aulas : il est considéré comme un meilleur président (53% et 66%) que le duo Bernard Caïazzo-Roland Romeyer.

L'histoire pour les Verts, le présent pour l'OL Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Lyon favori du 119e derby dimanche 6 octobre

Le résultat du derby de dimanche 6 octobre (21h) en clôture de la 9e journée de Ligue 1 soir offrira une bonne bouffée d’air pour son vainqueur, s'il y en a un. Les deux clubs se situent en effet dans la deuxième partie du classement au coup d'envoi de cette journée : Lyon est 11e avec 9 points et Saint-Etienne 19e avec 8 points.



Aux yeux des Français et des amateurs de football, la balance penche là encore en faveur des Lyonnais qui joueront pourtant à l’extérieur. Les Français pronostiquent à 33% une victoire de l’OL, à 20% celle de Saint-Étienne et à 38% un match nul. Les amateurs de football optent à 45% pour un match remporté par Lyon, à 26% pour une victoire de Saint-Étienne et à 29% pour un match nul.

Lyon favori du 119e derby dimanche 6 octobre Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Entraîneurs : le statu quo l'emporte

Au moment où le sondage a été effectué, Ghislain Printant était encore l'entraîneur des verts, Claude Puel pas encore nommé à sa place. C'est chose faitre depuis vendredi 4 octobre en fin d'après-midi. Les Français et les amateurs de football interrogés auraient majoritairement conseillé à la direction du club de conserver encore quelques temps leur entraîneur (57%).



Côté Lyonnais aussi, les rumeurs vont bon train autour de Sylvinho. La victoire en Ligue des champions sur le terrain de Leipzig (2-0) devrait lui permettre de poursuivre l’aventure encore quelques temps au moins. Comme pour Ghislain Printant, les Français (59%) et les amateurs de football (63%) jugent que le club doit encore lui maintenir sa confiance.

Entraîneurs : le statu quo l'emporte Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama