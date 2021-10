Saint-Étienne - Lyon : 40% des Français voient une victoire de l'OL, 44% un match nul

L’AS Saint-Étienne est une référence dans le paysage national : 68% des Françaises et des Français considèrent que les Verts ont marqué l’histoire du football bleu-blanc-rouge, 64% en ont une bonne opinion et 62% considèrent qu’il est important que le club évolue en Ligue 1. Le grand public ne croit toutefois qu'à 14% que l'actuelle équipe entraînée par Claude Puel va remporter le 123e derby face à Lyon, dimanche 2 octobre (20h45) en clôture de la 9e journée.

Les principaux responsables des mauvais résultats actuels de l’ASSE, dernière du classement avec trois points et aucun victoire, sont les joueurs pour 54% des amateurs de football, plus que les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer (31%) et l’entraîneur Claude Puel (14%). Dans ce contexte délicat, ils seraient plus convaincus par la vente du club à de nouveaux actionnaires, qui serait une bonne chose pour 62% d’entre eux, que par le licenciement du coach (48%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mardi 28 et mercredi 29 septembre 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 432 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.



1. L’ASSE reste une référence dans le paysage

Alors qu’ils n’ont plus remporté de titre majeur depuis 40 ans et leur titre de champion de France en 1981 (une Coupe de la Ligue 2013), les Verts disposent encore d'une belle image auprès des Françaises et des Français. 68% d'entre eux et 87% des amateurs de football considèrent que ce club à marqué l’histoire du football français. Saint-Étienne possède de fait le record de titres de champions de France (10) et a fait vibrer le pays avec ses épopées européennes (demi-finale en 1975, finale en 1976 avec les fameux poteaux carrés).

L’ancienneté de ce palmarès se fait tout de même sentir : 80% des 65 ans et plus valident que le club a marqué l’histoire du football français, tout comme 78% des 50-64 ans, mais ils ne sont "que" 60% à partager cet avis chez les 35-49 ans, 59% chez les 25-34 ans et 44% chez les 18-24 ans. Plus largement, 64% des Français ont une bonne opinion de l’ASSE, tout comme 81% des amateurs de football, 72% des 50 ans et plus et 69% des ouvriers.

L’AS Saint-Étienne demeure donc un monument du football français et sa place est en Ligue 1 dans l’opinion nationale. 62% des Français et 80% des amateurs de football considèrent en effet qu’il est important que les Verts évoluent en Ligue 1. Un sujet auquel sont probablement moins sensibles les jeunes générations, moins au fait du glorieux passé stéphanois : seuls 43% des 18-24 ans estiment que l’ASSE doit évoluer en Ligue 1.

2. Lyon largement favori du 123e derby

20es au classement après huit journées de Ligue 1 (cinq défaites, trois nuls), les Verts sont cette saison en grande difficulté sur le plan sportif, comme il y a deux saisons. Avant le derby du 6 octobre 2019, premier match de Claude Puel sur le banc du club après l’éviction de Ghislain Printant, l’ASSE pointait en 19e position après huit journées (deux victoires, deux nuls, quatre défaites).

Les pronostics en faveur de "Sainté" étaient alors pessimistes. Ils le sont encore plus cette année : seuls 14% des Français (-6 points en comparaison à octobre 2019) et 18% des amateurs de football (-8 pts) pensent que le club stéphanois remportera le derby ; 40% des Français (+7 pts) et 54% des amateurs de football (+9 pts) penchent pour une victoire de l’OL.

Notons tout de même que des pronostics pessimistes peuvent être déjoués : le derby d’octobre 2019 avait été remporté dans les toutes dernières minutes par les Verts et leur nouvel entraîneur (1-0) grâce à un but du Slovène Robert Beric (90e). C'est d'ailleurs le dernier succès de l'ASSE contre son rival (trois revers depuis).

3. Les joueurs principaux responsables

Fragilisé par les contre-performances sportives, des critiques des supporters et des tensions avec certains joueurs, Claude Puel n’apparaît pourtant pas comme le principal responsable des difficultés actuelles des Verts pour les amateurs de football, qui font preuve de mansuétude à son égard.



Pour 54% d’entre eux, la faute revient avant tout sur les joueurs, un sentiment plus net encore que lors de notre mesure de février 2020 (47%, l’ASSE était alors 15e à la 26e journée). Engagés dans une vente du club à rebondissements multiples, les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer portent également une responsabilité importante dans les contreperformances du club pour les amateurs de football (31%), largement plus que Claude Puel (14%).

4. La vente mieux perçue que le changement de coach

Dans la continuité de la réserve qu’ils expriment à l’égard de la responsabilité de Claude Puel dans les mauvais résultats actuels, les amateurs de football jugeraient plus pertinent de

vendre le club à de nouveaux actionnaires que de changer d’entraîneur. Pour près de deux tiers d'entre eux (62%) une cession serait une bonne chose et ils sont même 74% à partager cet avis chez les fans de football.



À l’inverse, ils sont plus partagés sur la pertinence de remplacer un entraîneur titré et conquérant dans de nombreux clubs (AS Monaco, Losc, OGC Nice, Southampton) : cette

décision ne serait une bonne chose que pour 48% des amateurs de football et 46% des fans.

