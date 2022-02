Saint-Étienne : les Verts vont se maintenir en Ligue 1, parie Florian Gazan

Samedi 19 février 2022, Florian Gazan l'annonce dans sa "Grosse cote" : les Verts de Saint-Étienne, longtemps derniers de Ligue 1 mais qui sont remontés à la 18e place, vont se sauver.

L'ASSE vit une saison très compliquée qui a coûté sa tête à Claude Puel, "dont le bilan football était aussi désastreux que le bilan carbone d’un Airbus, sauf que là c’est le coach qui s’est crashé, lance le chroniqueur. Puel a été remplacé par Pascal Dupraz : mettre un Savoyard à la tête d’un club pour qui ça sent la raclette, ça se tient, surtout que depuis 2016 et le sauvetage de Toulouse, alors à 10 points du premier non relégable à 10 journées de la fin, même Jésus avait applaudi des deux... ah non il peut pas c’est vrai".

"Dupraz a l’étiquette de spécialiste des miracles, reprend Gazan. Et il faut dire justement que depuis qu’il est là, Saint-Étienne marche sur l’eau. Depuis la fin janvier, les Verts viennent d’enchainer trois victoires consécutives. Ce n’est pas la 'remontada', c’est la 'remonDupraz'. Neuf points pris en deux semaines et demi, alors que Claude Puel en avait marqué 12 en quatre mois. Et sur ces trois succès, deux fois Saint-Étienne a été mené au score avant de renverser la vapeur".

"Les Verts étaient relégables depuis fin septembre, maintenant ils sont barragistes, conclut Florian Gazan. Alors oui, depuis 10 ans, il faut en moyenne 40 points pour rester à coup sûr en Ligue 1 et là Saint-Étienne en compte 21. En gros, ils ont 14 matchs pour engranger autant de points que sur les 24 précédents".

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari foot avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information.