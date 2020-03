publié le 29/02/2020 à 18:30

L'AS Saint-Étienne reste le club préféré de 3% des Françaises et des Français et 28% éprouve de la sympathie pour les Verts, des chiffres qui montent à 6% et 50% chez les amateurs de football. Ce sont surtout les plus de 50 ans qui y sont attachés.

Quatre amateurs de football sur cinq estiment que le club qui possède le plus de titres de champion de France ne descendra pas en Ligue 2 à la fin de la saison, quand bien il occupe la 15e place à 12 journées de la fin. Pour eux, ce sont surtout les joueurs qui sont responsables de cette situation.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mardi 25 et mercredi 26 février auprès d'un échantillon de 1.004 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 419 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Un club toujours apprécié des Français

L’AS Saint-Étienne reste le club le plus titré en championnat. Avec 10 titres, le club du Forez devance l’Olympique de Marseille (9) et un trio PSG-Monaco-Nantes (8). Les Verts font aussi partie du cercle très fermé des finalistes français en Ligue des champions avec avec l’OM, Monaco et Reims.

Ces résultats, conjugués à une culture et des valeurs populaires, en font un club qui compte pour de nombreux Français. C’est le club préféré de 3% des adultes (soit 1,5 million de personnes) et 28% de nos concitoyens affirment éprouver de la sympathie pour l’ASSE. Surtout, à l’opposé de clubs comme l’OM ou le PSG, les Verts sont très peu rejetés. Seuls 8% des Français déclarent ne pas les aimer.

Les résultats que nous constatons chez les amateurs de football soulignent encore davantage la place que prend le club dans le paysage. Ils sont 56% à y être attachés dont 6% déclarant que c’est leur club préféré. Seuls 5% des amateurs de football confient ne pas aimer le club.

Mais le dernier titre en championnat des Verts remonte à près de 40 ans (1981) et la finale malheureuse face au Bayern Munich avec les fameux poteaux carrés date de 1976. En clair, c’est un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître.



C’est donc très logiquement que l’attachement au club est très corrélé à l’âge. Il évolue crescendo de 19% chez les moins de 25 ans à 42% chez les 65 ans et plus. C’est donc inéluctable : plus les années passeront, plus la popularité du club s’étiolera.

2. Le club se maintiendra en fin de saison

Depuis sa remontée en 2004, l’AS Saint-Étienne est présente chaque saison au plus haut niveau du football hexagonal. Le club fait même systématiquement partie du Top 10 depuis la saison 2010-2011. C’est donc l’un des piliers du championnat qui se trouve aujourd’hui en danger.



À la veille de la 27e journée et d'un derby à Lyon, les Verts pointent à la 15e place avec seulement deux points d’avance sur le barragiste, Nîmes. Peuvent-ils descendre en Ligue 2 ? En grande majorité, les amateurs de football n'y croient pas. Ils sont 81% à le penser.

3. Les joueurs principaux responsables de la situation

Avec 100 millions d’euros de budget, le club stéphanois possède la 6e puissance financière du championnat. En pointant à la 15e place de Ligue 1 après 26 journées, l’ASSE réalise donc une saison nettement en deçà de ses objectifs.



Pour les amateurs de football, les principaux responsables de cette mauvaise saison sont les joueurs (47%). Le duo de présidents composé de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n’est pas non plus exempt de tout reproche aux yeux des amateurs de football. 32% d’entre eux jugent qu’ils sont les principaux responsables de ces mauvais résultats.

Enfin, le moins responsable de tous pour les amateurs de football est l’entraineur, Claude Puel (20%). Sa dernière décision a pourtant fait couler beaucoup d’encre. En mettant une légende du club, Stéphane Ruffier, sur le banc, le coach stéphanois a suscité des critiques acerbes, notamment de la part de l’agent du joueur.



Les amateurs de football penchent plutôt en faveur du coach : 52% estiment qu’il a eu raison de placer le gardien du club depuis près de 10 ans sur le banc, 47% considérant au contraire qu’il a eu tort.

