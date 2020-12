RTL Foot : revivez Saint-Étienne - Lille

publié le 29/11/2020 à 23:30

Dimanche 29 novembre, Lille se rendait à Saint-Étienne avec la possibilité de revenir à égalité avec le leader parisien, tenu en échec la veille par Bordeaux (2-2). De leur côté, les Verts restaient sur sept défaites de rang en championnat, la pire série de l'histoire du club stéphanois.

Dans l'heure précédant le coup d'envoi de la rencontre, retrouvez le débrief des six matches de l'après-midi (20h15), avec notamment Lyon -Reims, Monaco - Nîmes, Nice - Dijon et Lorient - Montpellier, puis le Conseil de l'Europe (20h45) avec un focus sur l'un des grands championnats européens, cette semaine la Premier League avec un focus sur Manchester United.