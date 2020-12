RTL Foot : revivez Nîmes-Marseille

publié le 04/12/2020 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro et Giovani Castaldi vous font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct. Vendredi 4 décembre, l'OM (6e) se rend chez le 16e.

Avant le coup d'envoi, retrouvez toutes les dernières informations sur la 13e journée de Ligue 1, les stories de Baptiste Durieux et la chronique "Inside Ligue 1" avec le milieu de Brest Paul Lasne. Invité de cette émission, Djamel Haroun, gardien de l'équipe de France de futsal.