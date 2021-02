RTL Foot : Nantes-Monaco en intégralité et retour sur la déroute du PSG à Lorient

publié le 31/01/2021 à 23:30

Lors de chaque journée du championnat de France de Ligue 1 de football, retrouvez RTL Foot tous les vendredi, samedi et dimanche de 20h à 23h. Éric Silvestro, Xavier Domergue et Giovani Castaldi vont font vivre la grande affiche de la soirée en compagnie d'invités et des envoyés spéciaux dans les stades pour les commentaires en direct.

Dimanche 31 janvier, Nantes (17e avec 18 points) recevait Monaco (4e avec 39 points) en clôture de la 22e journée. Les Canaris n'avaient plus gagné depuis la 10e journée, et Raymond Domenech n'avait toujours pas goûté aux trois points depuis son retour. À l'inverse, Monaco restait sur quatre succès de rang.

Dans l'heure précédant le coup d'envoi de la rencontre, retrouvez le débrief des six matches de l'après-midi, avec notamment la défaite du PSG à Lorient (3-2), les stories de Baptiste Durieux puis le Conseil de l'Europe avec un focus sur l'un des grands championnats européens, cette semaine la Premier League après les premiers matches de Thomas Tuchel à Chelsea.