RTL Foot : Monaco reste au contact de Lille et Paris, Lyon-Angers en intégralité

publié le 11/04/2021 à 23:15

Dimanche 11 avril, Lyon (4e, 61 points) recevait Angers (11e, 41 pts) avec l'ambition de rester au contact de Lille (1er, 69 pts), Paris (2e, 66 pts) et Monaco (3e, 65 pts) en clôture de la 32e journée. L'OL restait sur trois matches sans succès en championnat (nuls à Reims et à Lens, défaite face au PSG).