RTL Foot : le PSG s'amuse à Strasbourg, OM-Montpellier et Real-Barça en intégralité

publié le 10/04/2021 à 23:15

Trois jours après sa victoire à Munich en quarts de finale aller de Ligue des champions et trois jours avant la manche retour face au Bayern au Parc des Princes, mardi 13 avril (21h), le PSG n'a fait qu'une bouchée de Strasbourg (4-1) en Ligue 1, un succès qui maintient les champions de France à trois unités du leader Lille et soigne leur moral.

Au lendemain de la victoire de Lille à Metz (2-0), les Parisiens n'ont pas faibli sur le terrain du 14e, sans Neymar suspendu mais avec un Kylian Mbappé des grands jours, auteur du premier but (16e) puis passeur décisif pour Moïse Kean (45e) avant de sortir en toute fin de match. Pablo Sarabia a marqué le but de 2-0 sur un service de Danilo (27e) et Leandro Paredes a clôturé la marque d'un superbe coup franc direct (79e) après la réduction du score du jeune attaquant malien Moïse Sahi (69e).

Mauricio Pochettino s'est même permis de remplacer son gardien Keylor Navas à la mi-temps par précaution, une mesure destinée à éviter toute mauvaise surprise. Son homologue Hansi Flick a connu un samedi beaucoup moins rose. Le Bayern, leader de Bundesliga, a perdu deux points à domicile dans les derniers instants face à l'Union Berlin (1-1), en même temps que son ailier français Kingsley Coman sorti à la mi-temps, sur blessure.

Après l'analyse de ces deux rencontres, RTL Foot vous propose de suivre en direct et en intégralité les deux affiches du soir : Montpellier-Marseille en Ligue 1 et Real Madrid-FC Barcelone en Espagne. Retrouvez également la séquence "RTL Petit Pont", dans laquelle la parole est donnée à des enfants.