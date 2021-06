RTL Foot : Belgique-Russie, J-3 avant France-Allemagne

publié le 12/06/2021 à 23:30

C'est parti pour l'Euro 2020, reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. Durant toute la durée de la compétition (11 juin-11 juillet), retrouvez chaque soir RTL Foot avec Éric Silvestro et Giovanni Castaldi - à partir de 20h45 en semaine, de 20h les vendredi, samedi, dimanche et lors de chaque match des Bleus.

Au programme, le RTL Foot Club France pour vivre à chaud et dans les coulisses toute l’actualité de l'équipe de France, toutes les dernières informations, des analyses, des débats, et bien sûr les rencontres en direct ou en fil rouge. Samedi 12 juin, place au match Belgique-Russie, après Pays de Galles-Suisse et Danemark-Finlande.