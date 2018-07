publié le 26/05/2018 à 07:40

Depuis jeudi 17 mai et l'annonce par Didier Deschamps de la liste des 23 Bleus - et 11 suppléants - retenus pour la Coupe du Monde, la Russie est dans toutes les têtes. Les Bleus disputeront le premier de leur trois matches amicaux avant de s'envoler pour Istra lundi 28 mai (21 heures) contre l'Irlande au Stade de France de Saint-Denis.



Mais avant de plonger complètement dans le football de sélections nationales, un dernier match de clubs reste à disputer. Et quel match : la finale de la Ligue des champions, 63e du nom (Coupe d'Europe des clubs champions incluse). Même moins fringant en championnat, le Real Madrid est encore là. Pour la troisième fois de suite, la cinquième en cinq ans.

Deux fois vainqueur de "l'autre club de Madrid", l'Atlético de Madrid en 2014 et 2016 (4-1 après prolongation à Lisbonne, 1-1 et 5 tirs au but à 3 à Milan), tombeur de la Juventus Turin l'an passé (4-1 à Cardiff), le club le plus titré de la compétition (12 sacres) se frotte cette fois à l'équipe révélation de la saison, Liverpool, club éternel, cinq fois vainqueur entre 1977 et 2005.

Les équipes de Canal sur C8

L'opposition entre Zinédine Zidane et Jürgen Klopp, Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah, Raphaël Varane et Virgil Van Dijk... est à suivre à la télévision sur deux chaînes. Sur la TNT, en clair et gratuitement - comme le stipule le règlement pour un tel événement -, les équipes de Canal+ se mobilisent sur la petite sœur C8 à partir de 20h35. BeIN Sports co-diffuse l'affiche sur son canal numéro 1.



Cette rencontre sera également à suivre à la radio sur RTL avec une grande soirée à partir de 20h. Parallèlement, RTL.fr propose un direct commenté et la possibilité de voir et revoir tous les buts en vidéos. Rendez-vous dès 19h45 pour la composition officielle des équipes.