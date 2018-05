publié le 25/05/2018 à 14:15

Adrien Rabiot va-t-il rentrer dans le rang ? Après avoir fait parler de lui en claquant la porte de l'équipe de France, où il était simple suppléant en vue de la Coupe du Monde en Russie, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain navigue en eaux troubles. Et ce n'est pas sa situation actuelle dans la capitale qui amène calme et sérénité.



S'il attendait de voir ses dirigeants monter au créneau pour le défendre, Adrien Rabiot a dû faire face, seul, aux violentes vagues. Une déception de plus pour celui qui était persuadé de faire partie de la liste de 23.

Une position qui pourrait avoir des conséquences sur la saison à venir. Alors qu'il devait rencontrer le nouvel entraîneur parisien Thomas Tuchel cette semaine, comme ce fut le cas pour Neymar et Areola par exemple, le joueur de 23 ans aurait tourné le dos à son club formateur. Selon le site Paris United, particulièrement bien informé sur l'actualité du PSG, le milieu de terrain ne voulait plus entendre parler de football avant le 2 juillet prochain, date de la reprise.

Une rencontre cette semaine ?

Mais les tensions pourraient finalement redescendre plus rapidement. Le club de la capitale serait en passe de reprendre la main alors que certains proches essaieraient de calmer le jeu et de le faire changer d'avis. Toujours selon Paris United, une rencontre pourrait finalement bel et bien avoir lieu, comme prévu initialement, en cette fin de semaine.



Reste à savoir quel sera le contenu de cet échange alors que le natif du Val-de-Marne, qui a refusé de jouer en sentinelle lors de la saison écoulée, n'a plus qu'un an de contrat au Paris Saint-Germain.

Certains essaient de le faire revenir sur sa position. Et il est donc possible qu'il rencontre finalement le coach cette semaine (comme prévu). — Paris United (@parisunited6) 24 mai 2018