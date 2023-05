Real Madrid : ce que l'on sait des incidents racistes dont a été victime le Brésilien Vinicius

C'est le constat amer de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid : la Liga a un problème avec le racisme. Le coach italien réagissait aux insultes qui ont visé dimanche soir le Brésilien Vinicius Junior lors de la rencontre face à Valence, comparé à un singe par une partie du public. Depuis dimanche soir, l'onde de choc et l'indignation sont immenses en Espagne. Lors de la 72e minute du match Valence-Real Madrid, Vinicius a pointé du doigt un spectateur qui l'aurait traité de singe et a interpellé l'arbitre.

Le match a été arrêté dix minutes, un message contre les insultes racistes a été diffusé à deux reprises dans les enceintes du stade. Mais le match a repris. D'ordinaire si calme et pondéré, Carlo Ancelotti, son entraîneur, visage fermé et ton glacial, a eu du mal à contenir sa colère et son dégoût juste après le match. "Je ne veux pas parler de football. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne devrait jamais se passer. Qu'un stade entier traite de singe un joueur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce championnat. La Liga a un problème. Le match aurait dû être arrêté", a-t-il déclaré.

Avant la rencontre déjà, à l'arrivée du bus du Real Madrid, des centaines de supporters de Valence ont chanté : "Vinicius, tu es un singe, Vinicius, tu es un singe". Les insultes racistes envers Vinicius sont malheureusement devenues habituelles dans les stades de football espagnols. Dans un communiqué, La Liga rappelle avoir porté plainte à neuf reprises au cours des deux dernières saisons pour des actes racistes envers Vinicius. Ce lundi, le Real Madrid annonce porter plainte.

