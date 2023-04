OL-OM : une enquête ouverte après un lynchage raciste au Groupama Stadium

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un groupe frappant un homme noir au sol en proférant des insultes racistes. Cette scène aurait été tournée en marge du match OL-OM, au Groupama Stadium, dimanche 23 avril au soir. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon. Beaucoup dénoncent un coup des identitaires lyonnais, mais l'enquête qui démarre à peine devra le démontrer.

D’après la préfecture du Rhône, une bagarre a éclaté entre 22 h 30 et 22 h 50 à proximité et à l’extérieur du virage sud du Groupama Stadium. Les forces de l’ordre ont été obligées d’intervenir. Deux hommes ont été blessés et l'un des deux a dû être pris en charge par les pompiers. Cela a donné lieu à deux interpellations.

Pour l'heure, il n'y a toutefois aucune certitude quant à savoir si les blessés et les interpellés sont des supporters lyonnais ou marseillais et si l’homme qui apparaît à terre dans la vidéo fait partie des blessés. De même, il n'existe aucune certitude sur qui sont les personnes qui apparaissent sur la vidéo, seulement des suppositions.



