INVITÉ RTL - Ahmed Sylla : "La France, c'est comme un membre de ma famille"

Né en 1990 à Nantes, Ahmed Sylla est aujourd'hui une figure populaire en France. Dès ses débuts sur le petit écran, l'humoriste imite des personnalités, invente des blagues et joue devant un public hilare, qu'il retrouvera aussi une fois monté seul sur scène lors de ses one-man-show. Plus récemment, le Nantais propulse son talent de comique et d'acteur sur le grand écran et multiplie les rôles dans des longs-métrages. Face à ce succès fulgurant, le trentenaire témoigne un profond amour pour la France.

Invité de RTL, Ahmed Sylla aborde sa double culture, française et sénégalaise. Ses parents se sont installés à Nantes avant sa naissance, dans les années 1980. L'acteur, à l'affiche du film Notre tout petit petit mariage de Frédéric Quiring, soutient que la France n'est pas raciste, puisque qu'il dit l'estimer comme un membre de sa famille.

Lorsqu'il est interrogé sur les discriminations raciales, Ahmed Sylla nuance. Lors d'interviews, le comique ne cesse de renouveler son amour pour ses deux pays. La France d'une part, où il a grandi, et le Sénégal de l'autre, où sont nés ses parents. "Je ne peux pas dire que la France est raciste vu tout ce qu'elle a donné à ma famille", avait-il estimé.



"Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les problèmes qu'il peut y avoir en France, notamment de racisme" Ahmed Sylla

"J'ai ce tempérament de toujours me battre, de toujours aller de l'avant, de forcer le destin, de ne jamais baisser les bras. Quand on me dit que ce n'est pas possible ou de me victimiser, c'est au-dessus de mes forces. Quand mes parents sont arrivés dans les années 1980, ils ont pu travailler en France, ils ont profité des aides sociales. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les problèmes qu'il peut y avoir en France, notamment de racisme. La France, c'est comme un membre de ma famille, elle fait des erreurs, mais plutôt que de l'enfoncer, j'essaie de l'aider pour qu'elle devienne meilleure", souligne Ahmed Sylla.

