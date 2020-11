Ray Clemence, gardien du but légendaire du Liverpool FC, est mort

et AFP

publié le 15/11/2020 à 17:23

"Après s'être battu pendant longtemps, il est maintenant en paix et ne souffre plus", a écrit sa famille dans un communiqué. Gardien du grand Liverpool au tournant des années 1970-1980 et de l'équipe d'Angleterre, Ray Clemence est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé ce dimanche 15 novembre la fédération anglaise de football.

Ray Clemence avait été recruté en 1967 par Bill Shankly, entraîneur du Liverpool FC. Il avait ensuite remporté trois coupes d'Europe des clubs champions (1977, 1978, 1981), deux coupes de l'UEFA (1973, 1976) et cinq championnats d'Angleterre avec les Reds. Après cela, Ray Clemence avait joué avec Tottenham à partir de 1981, et remporté avec cette équipe une coupe d'Angleterre en 1982 et une Coupe de l'UEFA en 1984.

Ray Clemence a également eu 61 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Il avait ensuite été éclipsé par Peter Shilton, qui reste à ce jour le joueur le plus capé avec les "Three Lions" (125 matchs). "C'est avec une grande tristesse que nous écrivons pour vous dire que Ray Clemence est décédé paisiblement aujourd'hui, entouré des siens", a écrit sa famille dans un communiqué.