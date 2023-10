PSG : cinq mois après sa grave chute à cheval, Sergio Rico bientôt de retour au Parc des Princes

Bonne nouvelle pour le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain. Sergio Rico, victime d'un grave accident de cheval le 28 mai dernier, sera présent au Parc des Princes le mercredi 25 octobre pour soutenir ses coéquipiers qui affronteront l'AC Milan en Ligue des champions. Selon les informations de ParisNoLimit, relayées par Le Parisien, le portier espagnol assistera à la rencontre depuis les tribunes.

Sergio Rico avait été hospitalisé fin mai après une violente chute lors du pèlerinage du Rocio, dans le sud de l'Espagne. Admis à l'hôpital Virgen del Rocio pour un traumatisme crânien, il avait passé plusieurs jours dans le coma. Il avait finalement quitté les soins intensifs de l'établissement le 5 juillet, puis l'hôpital le 18 août.

Interrogé en septembre par l'Agence France-Presse, le gardien parisien exprimait son désir de revenir dans l'équipe avant la fin de la saison. "J'espère que le médecin me donnera un peu plus de liberté pour faire du sport ou quelque chose qui me préparera à revenir le plus vite possible avec l'équipe, avec Paris, expliquait-il. "C'est en fin de compte ce que je veux, ce que je désire, et mon but ultime est de revenir cette année pour être avec l'équipe avant la fin de la saison".

