ÉDITO - Coupe du monde : "Pour être champions, rien ne vaut un coup de Grizou", lance Bouhafsi

Griezmann outragé, Griezmann brisé, mais Griezmann libéré ! En tout cas depuis le début de la Coupe du monde. Qui a le souvenir de ces commentateurs qui disaient, juste avant compétition, que le meneur de jeu devait être sur le banc, qu'il ne devait pas être titulaire avec les Bleus ?

Un Antoine Griezmann qui n'a jamais rien lâché, alors qu'il a été au cœur d'une affaire jamais vue dans le football. Ces trois derniers mois, il avait été remplaçant avec son club, l'Atlético de Madrid. Pas à cause de ses performances sur le terrain, mais bien parce qu'il était pris en otage dans une guerre entre son ancien club, le Barça, et l'Atlético de Madrid. Une guerre au sujet d'une clause contractuelle, de l'argent, comme souvent dans le football.

Et pourtant, le joueur n'a jamais douté. L'Équipe de France a été sa bouffée d'oxygène. Un membre du staff des bleus me dit : "Sur, et en dehors du terrain, c'est lui le vrai leader." Et quand on parle du retour de Griezmann, il n'y a qu'à voir les statistiques. Contre le Danemark, c'est 80% de passes réussies, une passe décisive, et même quatre tacles réussis. Il est partout. Pour être champions du monde, rien de mieux qu'un bon coup de Grizou.

