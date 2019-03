PSG-OM : comment pétards et fumigènes ont-ils pu rentrer au Parc des Princes ?

et AFP

publié le 18/03/2019 à 14:23

51. Il ne faut pas voir dans ce chiffre une référence à une boisson alcoolisée à base d'anis en ce soir de "Clasico" entre Paris et Marseille mais le total des engins pyrotechniques recensés au Parc des Princes, dimanche 17 mars (victoire du PSG 3-1). C'est le journal L'Équipe qui l'indique dans un article consacré à l'ambiance particulière dans les tribunes, entre banderoles hostiles de supporters parisiens contre leurs propres joueurs et boycott durant les premières minutes du match.



Une fois de retour dans la tribune Auteuil, les membres du Collectif Ultras Paris ont donné de la voix, d'abord pour chanter à la gloire de leur club, finalement pour encourager leur équipe. Et à chacun des trois buts inscrits face à l'OM, des fumigènes ont été crackés, des pétards assourdissants allumés. Il est pourtant interdit par les règlements de les faire entrer dans un stade. Le système de vidéo-surveillance pourrait permettre d'identifier les auteurs des faits. Le PSG s'expose en tout cas à des sanctions, au moins financières.

Comment certains supporters ont-ils réussi à pénétrer dans l'enceinte avec leurs artifices ? Contactée par RTL.fr, la Ligue de Football Professionnel n'en a pas la moindre idée. Le club, lui, n'a pas encore répondu à notre sollicitation. L'hypothèse la plus probable est de les dissimuler pour échapper à la vigilance des stadiers lors des fouilles à l'entrée, dans les banderoles, les sandwiches, les sous-vêtements... Autre élément à prendre en compte : plus les supporters arrivent tôt au stade, moins il y a de personnels de sécurité. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que des fumigènes sont allumés dans un stade.