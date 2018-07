PSG-Nice, Monaco-TFC, Angers-OL... Le programme de la 35e journée de L1

publié le 28/04/2017 à 16:41

Reléguer l'OGC Nice à neuf points à trois journées de la fin et ainsi s'assurer un billet direct pour la phase de poules de la Ligue des champions, conserver une très confortable avance de six longueurs ou s'incliner, dire quasiment adieu au titre de champion et s'exposer à un retour des Aiglons. Voici les trois scénarios envisageables pour le PSG dimanche 30 avril (21h), en clôture de la 35e (sur 38) journée de Ligue 1.



Monaco, leader à la différence de buts devant les Parisiens (+64 contre +48) avec un match en moins, joue la veille (17h) face à Toulouse, avec la possibilité de mettre une grosse pression sur le quadruple tenant du titre. Mais la pression sera aussi sur les épaules de Leonardo Jardim. La réception du 11e doit venir valider le choix du technicien portugais d'avoir aligner une équipe C au Parc des Princes en Coupe de France (défaite 5-0).

Toulouse défend bien, Nice invaincu à domicile

Si le TFC n'a remporté que deux de ses dix dernières rencontres de championnat, il avait battu Monaco (3-1) au match aller mi-octobre, dans la foulée d'un succès (2-0) contre le PSG. À défaut de marquer beaucoup (35 fois en 34 matches), l'équipe de Pascal Dupraz prend peu de buts (5e meilleure défense), à l'image du nul (0-0) décroché à Paris en février.

Quatre autres équipes ont réussi à repartir de la capitale avec un point cette saison : Saint-Étienne, Marseille, Monaco et Nice. Lucien Favre et ses hommes avaient même mené 2-0 à la pause le 11 décembre dernier, avant que le sauveur Edinson Cavani ne frappe deux fois. C'est encore sur son "matador" Uruguayen que Unai Emery s'appuiera pour ne pas se retrouver dans une situation d'échec, collectif et personnel. Attention, Monaco, Lyon et Marseille son tombés à l'Allianz Riviera, où le GYM est toujours invaincu (13 succès, 4 nuls).

Derniers moments pour réagir en bas de classement

Ce 35e épisode d'une saison passionnante s'ouvre vendredi 28 avril (20h45) avec un déplacement de Lyon à Angers, qui vient de se qualifier pour la deuxième finale de Coupe de France de son histoire. Délogé de la 4e place par Bordeaux le week-end dernier, l'OL (5e) a surtout la tête à l'Europa League ces derniers temps. Au 14e d'en profiter pour faire un pas de plus vers le maintien.



Pour Bastia, la Ligue 2 se profile sérieusement. Si les Corses (20es) veulent espérer, cela passe inévitablement par un succès sur Rennes (9e) samedi 29 avril, lors d'une soirée également marquée par un Metz-Nancy de la peur entre le 15e et le 19e. Lorient (18e) va tenter de confirmer sa renaissance à Nantes (8e). Caen (17e) et Dijon (18e), deux autres candidats à la descente, se frottent dimanche 30 avril à deux postulants à l'Europe, Marseille (6e) et Bordeaux (4e).

35e journée : programme et classement

Vendredi 28 avril :

20h45 : Angers - Lyon



Samedi 29 avril :

17h00 : Monaco - Toulouse

20h00 : Bastia - Rennes

Guingamp - Saint-Etienne

Metz - Nancy

Montpellier - Lille

Nantes - Lorient



Dimanche 30 avril :

15h00 : Caen - Marseille

17h00 : Dijon - Bordeaux

21h00 : Nice - PSG