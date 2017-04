publié le 21/04/2017 à 12:33

Lyon continue de croire en son rêve de remporter la Ligue Europa, non seulement pour garnir son armoire à trophée, devenir le premier club français titré dans cette compétition, mais aussi et surtout décrocher une place en Ligue des champions l'an prochain. L'obstacle Besiktas passé au bout du suspense, il n'y a plus que trois marches à franchir pour y parvenir.



Malgré la blessure visiblement importante de Zlatan Ibrahimovic au genou droit, le Manchester United de José Mourinho, Paul Pogba et Anthony Martial reste le club à éviter en demi-finale (matche aller le jeudi 3 mai, retour sept jours plus tard). Une finale MU-OL le mercredi 24 mai satisferait en outre à coup sûr toutes les parties, les deux clubs comme les organisateurs.

Les deux autres adversaires potentiels sont les Espagnols du Celta Vigo et les Hollandais de l'Ajax Amsterdam. Tombeurs des Belges de Genk, les premiers pointent à la 10e place en Liga. Au bord du gouffre contre les Allemands de Schalke, les seconds sont à la lutte avec Feyenoord pour un 34e titre de champion national.

Le tirage au sort en direct :

12h37 - Trois clubs français ont déjà atteint la finale de la compétition, sous l’appellation Coupe de l'UEFA : Marseille en 2004 et 1999, Bordeaux en 1996 et Bastia en 1978.



