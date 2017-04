Bastia-Lyon : Agostini porte plainte contre Anthony Lopes

et AFP

publié le 27/04/2017 à 18:08

Anthony Agostini est l'homme qui, lorsque l'arbitre de Bastia-Lyon siffle la mi-temps, s'avance aux côtés d'Anthony Lopes. Après quelques paroles échangées, le gardien de l'Olympique Lyonnais lève le bras comme pour repousser le directeur des services généraux du Sporting Club de Bastia. Un duel qui provoquera une seconde échauffourée générale et l'interruption définitive de la rencontre de la 33e journée de Ligue 1.



Cette altercation a incité le salarié du club à porter plainte contre le Portugais. Ce mercredi 27 avril, Me Jean-André Albertini, son avocat , a affirmé que Lopes sera visé pour "violences, injures et menaces de mort". Le dirigeant corse, accusé d'avoir frappé les Lyonnais, doit lui être jugé en comparution immédiate avec quatre autres personnes, le 15 mai prochain au tribunal correctionnel de Bastia. Cette plainte s'ajoute à une première, déjà portée par Anthony Agostini, pour "dénonciation calomnieuse" à l'encontre de Jean-Michel Aulas, président de l'OL.

Une enquête ouverte par le parquet de Bastia

Ce dernier avait lui aussi affirmé que le Corse a agressé, en premier, son joueur. Mais les conséquences judiciaires de ce 16 mai 2017 ne s'arrêtent pas là : le gardien titulaire de Lyon et son remplaçant, Mathieu Gorgelin ont porté plainte contre X pour "violence en réunion dans une enceinte sportive" et le parquet de Bastia avait ouvert une enquête en flagrance pour "violences". Le club de Bastia a lui aussi déposé plainte contre X avec constitution de partie civile.

En attendant la décision finale de la Ligue de football professionnel (LFP), le club corse a écopé de premières sanctions: le Stade de Furiani a été suspendu jusqu'au 4 mai à titre conservatoire et l'équipe devra jouer son prochain match à domicile face à Rennes le 29 avril sur terrain neutre et à huis clos.