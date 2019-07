et AFP

publié le 28/07/2019 à 21:21

Reverra-t-on un jour Neymar sous le maillot parisien? Cette hypothèse est probable quand on sait que de nombreuses rumeurs envoient la star brésilienne aux quatre coins de l'Europe et à Barcelone et Turin en particulier. Pour l'heure, le numéro 10 est toujours un joueur du PSG, club avec lequel il se trouve en Chine pour une tournée estivale mais durant laquelle il ne peut pas jouer selon des informations du journal L'Équipe.

Neymar ne disputera pas de match amical avant la reprise de la saison, lui qui n'avait déjà pas été retenu par Thomas Tuchel pour le match amical contre l'Inter Milan perdu par le PSG (1-1, 5-6 aux t.a.b.) ce samedi 27 juillet. Le footballeur le plus cher de l'histoire ne participera donc pas non plus à la rencontre de préparation contre le Sydney FC, prévue mardi à Suzhou.

De retour d'une blessure à la cheville droite, il restera avec Presnel Kimpembe, lui aussi blessé, à Shenzhen, au camp de base des Parisiens pendant leur tournée asiatique, pour peaufiner sa préparation. S'il est toujours parisien, Neymar pourra être aligné à la reprise de la Ligue 1, le 11 août face à Nîmes.