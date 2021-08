Messi au PSG : un youtubeur traverse la France en conduite de balle

Le vidéaste Boumé Sama a réalisé un défi fou hier après un pari perdu sur l'arrivée de Messi au PSG, celui de rallier Paris depuis Marseille en conduite de balle. A 27 ans, celui qui totalise plus de 315.000 abonnés sur sa chaîne YouTube s'est spécialisé dans les vidéos de divertissement sur le football en invitant des joueurs de Ligue 1 ou des grands clubs européens comme Ahmed Sylla, Benjamin Pavard ou encore Marco Verratti.

Avant la signature de Lionel Messi, début août, Boumé Sama avait posté qu'il ferait Marseille Paris entièrement en conduite de balle pour aller voir l'Argentin jouer au Parc des Princes. Quelques jours plus tard, l'annonce tombe, et le Franco-algérien décide d'honorer son défi. Habitant en région parisienne, il se lance en train direction Marseille pour faire le chemin inverse balle au pied.

Le 11 août, le youtubeur débarque à Marseille pour commencer son périple. Une semaine de marche sans arrêt, avec des nuits sous la tente ou chez ses abonnés prêts à l'héberger pour une nuit. Au bout d'une aventure qu'il décrit comme "la plus dure de sa vie", il est bien arrivé à la boutique du Parc, et a obtenu son maillot floqué au nom de Messi. Il ne reste plus qu'à le faire dédicacer.