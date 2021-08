Ligue 1 : le PSG n'en a pas fini avec son mercato

Encore et toujours, le PSG n'en a peut être pas fini avec un mercato déjà clinquant et prolifique comme jamais. Le président lui même l'avait concédé la semaine passée lors de la présentation de Lionel Messi. Et voici que frémissent à nouveau les pistes Paul Pogba et Eduardo Camavinga, évoquées depuis des mois au PSG.

Deux milieux de terrain français, une star, un espoir. Alors que l'entraîneur Mauricio Pochettino jurait n'avoir besoin d'aucun renfort en la matière il y a encore deux semaines, le discours a quelque peu changé. "On sait qu'en football, il peut toujours se passer des choses, y avoir des retournements de situation. Un club comme le PSG reste toujours ouvert à l'idée d'améliorer son effectif", a commenté le technicien.

Dans un contexte économique fragile qui a condamné bon nombre de clubs concurrents, l'actionnaire-État du PSG entend profiter à plein de l'assouplissement des règles du fair-play financier en période Covid, quitte à faire exploser sa masse salariale pour s'offrir, sur le papier au moins, le plus de chances possible de remporter la Ligue des champions.

Le prochain rendez-vous des Parisiens en Ligue 1 est ce vendredi 20 août. Coup d'envoi à 21h sur la pelouse de Brest.