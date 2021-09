PSG-Manchester City : Messi titulaire pour son retour ? Verratti remplaçant ?

Quelques certitudes mais surtout beaucoup d'interrogations. Quel 11 débutera côté parisien pour le choc de la 12e journée de Ligue des champions face à Manchester City ? La conférence de presse de veille de match de Mauricio Pochettino n'a pas vraiment permis d'avancer sur la question, qui ne sera définitivement levée qu'une heure environ avant le coup d'envoi, mardi 28 septembre (21h).

L'entraîneur argentin a simplement affiché son optimisme pour les deux blessés des derniers jours les plus attendus : Lionel Messi et Marco Verratti. Les images du dernier entraînement confirment le retour en forme de l'attaquant argentin et le milieu italien, bien présents dans le groupe. Mais ont-ils le rythme nécessaire pour un match de très haut niveau. Messi a manqué les deux dernières rencontres, Verratti n'a plus joué depuis début septembre.

La tendance semble à une titularisation pour l'ancienne star du Barça, à droite de l'attaque, avec Kylian Mbappé en pointe et Neymar à gauche. Mauro Icardi voire Julien Draxler se tiennent prêts à débuter dans le cas contraire ; Angel Di Maria purge le deuxième de ses trois matches de suspension.

Navas ou Donnarumma ?

Au poste de gardien, le suspense reste entier entre Keylor Navas, qui a joué les deux derniers matches en Ligue 1 et le premier en Ligue des champions (1-1 à Bruges), et Gianluigi Donnarumma, aligné face à Lyon. En défense, Nuno Mendes part favori devant Abdou Diallo pour épauler Achraf Hakimi, Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Au milieu, Verratti est sans doute trop juste pour débuter. De retour de suspension et buteur contre Montpellier (2-0), Idrissa Gueye semble incontournable, de même que Ander Herrera, l'homme en forme du moment, présent lui aussi en conférence de presse. Reste une place entre Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum, peu convaincants ces dernières semaines.

PSG : le 11 de départ possible face à Manchester City

Navas (ou Donnarumma) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes (ou Diallo) - Herrera, Paredes (ou Verratti), Gueye - Messi (ou Icardi, ou Draxler), Mbappé, Neymar