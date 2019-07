publié le 16/07/2019 à 21:14

C’est fait ! Le permis de construire du futur centre d’entraînement du PSG à Poissy a été signé ce mardi 16 juillet, au nom de l’État, par Karl Olive, le maire de la ville. Il sera livré avant l’été 2020.

Ultra moderne et grand de 74 hectares, ce futur complexe comportera 17 terrains de foot, un stade de 3.000 places, des installations pour les sections judo et handball du PSG ainsi qu’une clinique et un hôtel.

"C’est le résultat d’un long travail de 5 années, en étroite collaboration avec le PSG, le département des Yvelines, la Région Île-de-France, l’ancien député David Douillet et les agriculteurs locaux", réagit sur RTL Karl Olive.

Le maire, fan de football, voit déjà les retombées économiques pour sa ville de Poissy : "180 sportifs professionnels, plus des jeunes, seront accueillis chaque année. 1000 emplois vont se créer pendant la durée des travaux et 500 emplois pérennes à l’issue. Pour le territoire, économiquement et socialement, c’est exceptionnel. C’est un contrat gagnant - gagnant".

Ici c’est Paris, ici c’est Poissy ! Karl Olive, maire de Poissy Partager la citation





Et les effets sont déjà visibles. 3 mois après l’annonce de la future arrivée du PSG, les constructeurs Porsche et Fiat-Chrysler ont décidé de s’installer en face du prochain centre d’entraînement. Des quartiers emblématiques de Poissy ont aussi bénéficié de rénovations urbaines. L’ancien journaliste sportif l’assure, "C’est un cercle vertueux pour l ‘économie locale !".





Les travaux débuteront en fin d’année. La première pierre, elle, sera posée début 2020, pour les 50 ans du Paris Saint Germain ! "Ici c’est Paris, ici c’est Poissy ! Demain, le PSG aura des installations dignes des plus grands clubs du monde. La Coupe aux Grandes Oreilles (la Ligue des champions, ndlr) se rapproche", savoure le maire de Poissy.