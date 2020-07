PSG : mea culpa des Ultras avant les adieux à Thiago Silva

publié le 20/07/2020 à 19:15

Il sera sans doute célébré à la juste valeur du capitaine qu'il a été durant 8 ans au Paris Saint-Germain. Thiago Silva disputera en match amical sa dernière rencontre au Parc des Princes sous le maillot du PSG mardi 21 juillet, devant une assistance réduite, mais prête à lui faire des adieux festifs, dans la mesure du possible.

Car les supporters du club vont être scrutés à la loupe face au Celtic Glasgow, après un comportement jugé à risque sur le plan sanitaire lors de la précédente rencontre contre Waasland-Beveren. Sans distanciation sociale, sans masque, les Ultras du club ont fait jaser et provoqué une polémique. Un feu que leur représentant a, sans doute, éteint en partie en faisant un mea culpa.

"On a sous-estimé l'engouement qu'il allait y avoir", a reconnu Romain Mabille, le président du Collectif ultras Paris (CUP), dans un entretien au Parisien paru lundi et repris par l'AFP. "On s'est laissé aller par l'enthousiasme du match. On l'a très mal géré, mais on n'est pas irresponsables. Il n'y avait pas de mauvaise volonté de notre part."

"Je pense qu'on viendra mardi. On va essayer de démontrer qu'on peut avoir un comportement responsable, même si l'ambiance en pâtit", a-t-il poursuivi, en promettant un geste pour la der' du Brésilien : "On a envie (..) de s'adresser aux joueurs qui vont partir, surtout Thiago Silva, qui mérite qu'on lui dise au revoir correctement." Un hommage exemplaire pour un capitaine exemplaire, le thème de la soirée est tout trouvé.