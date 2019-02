publié le 24/02/2019 à 14:25

Mais où s'arrêtera le gamin de Bondy ? Kylian Mbappé vient de battre un nouveau record, un de plus. Auteur d'un doublé face à Nîmes, samedi 23 février, l'attaquant prodige de 20 ans a inscrit ses 50 et 51e buts en Ligue 1. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre symbolique des 50 buts sur la scène hexagonale. Il dépasse ainsi un certain Yannick Stopyra, qui détenait ce record depuis 1982.





Avec 51 buts en 89 matches de Championnat, "Kyky" continue d'affoler les compteurs comme les défenses adverses. Dans sa foulée supersonique, le PSG a empoché un quatorzième succès sur quatorze au Parc, pour prendre une avance de 17 points sur son dauphin lillois.

Depuis qu'Edinson Cavani a rejoint Neymar à l'infirmerie début février, Kylian Mbappé a marqué un but sur chacun des quatre matches disputés. "Il joue beaucoup, peut-être un peu trop", a concédé son entraîneur Thomas Tuchel, qui a probablement en tête le 8e de finale retour de Ligue des champions.