publié le 21/02/2019 à 17:16

Au tweet ponctué d'un clin d’œil de Kylian Mbappé, la LFP a répondu par un communiqué : non, le premier but sur le quel est directement impliqué le Parisien face à Montpellier, mercredi 20 février à la 78e minute, ne lui sera pas accordé. Pour la Ligue de football professionnel, c'est le défenseur brésilien Vitorino Hilton qui a marqué contre son camp sur cette action.



La nuance avec le but suivant du PSG, celui du 5-1 (score final de cette rencontre en retard de la 17e journée de Ligue 1), une minute plus tard est pourtant minime à vitesse réelle. Frappe du prodige de Bondy, contre du même Hilton, le gardien héraultais Benjamin Lecomte trompé. Et but accordé à Mbappé.

"On fait comment pour le 4e but ?, a interrogé le champion du monde sur son compte Twitter une heure après la fin de la rencontre en mentionnant la Ligue. Vous pouvez me l'offrir pour privilégier l'attaque... et surtout pour pas donner un CSC (but contre son camp, ndlr) à Hilton".

Bonsoir ¿¿ @LFPfr @Ligue1Conforama



On fait comment pour le 4e but ?

Vous pouvez me l’offrir pour privilégier l’attaque...et surtout pour pas donner un CSC à Hilton ¿ — Kylian Mbappé (@KMbappe) 20 février 2019

Tir initialement cadré ou pas

Réponse de la LFP : "Les images montrent que sa reprise n'était pas cadrée et que, sans l'intervention de Hilton, le ballon ne prenait pas le chemin des filets. D'où l'attribution de ce but à Hilton contre son camp". En revanche, sur le cinquième but parisien, "le tir de l'attaquant du PSG était initialement cadré". Selon le même principe, "cela entraîne l'attribution du but au numéro 7 parisien".



Même cas de figure pour le troisième but : la Ligue l'accorde au Parisien Christopher Nkunku bien que le Montpelliréain Petar Skuletic ait touché le ballon avant qu'il ne rentre dans le filets. "Il était initialement cadré", insiste la LFP. C'est le deuxième but du jeune milieu (21 ans) cette saison en Ligue 1 et le septième de sa carrière. Mbappé (20 ans) en est lui à 20 depuis août et 49 au total en 87 matches. Du jamais vu.