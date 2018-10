et Thibaut Deleaz

publié le 04/10/2018 à 07:36

Victoire écrasante, 6-1 du PSG en Ligue des champions contre l'Étoile rouge de Belgrade, grâce à un triplé retentissant de Neymar. Il avait promis de se ressaisir, il a tenu parole. Quelques centaines de supporters serbes avaient fait le déplacement, et des incidents ont éclaté après le match.



La situation a dégénéré sur le grand parvis du stade et au milieu du public entre des groupes de Parisiens cagoulés en environ 150 supporters serbes regroupés pour sortir du stade. Des fumigènes volent, les deux camps se font face et le public pris en étau tente de s'échapper.

Les CRS présents en nombre sont intervenus rapidement en utilisant du gaz lacrymogène. Une demi-heure de tension, prévisible : la préfecture de police redoutait des incidents pour ce match classé à risque. Les supporters serbes avaient tout de même acheté des places disséminées dans toutes les tribunes.

À écouter également dans ce journal

Justice - Une expertise psychiatrique nous en apprend plus sur la personnalité de Jonathann Daval, suspecté d'avoir tué sa compagne Alexia Daval. Il est décrit comme un "manipulateur".





Politique - Emmanuel Macron relativise le départ de son ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, et parle de "péripéties". C'est pourtant le 2e ministre d'État à claquer la porte en deux mois, après Nicolas Hulot.



Harcèlement - L'agresseur de Marie Laguerre est jugé à Paris ce jeudi 4 octobre. Victime de harcèlement de rue, elle avait répondu au mis en cause qui avait à son tour répliqué en la frappant violemment. La scène, capté par les caméras de vidéosurveillance d'un bar, avait fait le tour des médias.