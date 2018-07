PSG-Angers, ASSE-OM, Nantes-Lyon... Les enjeux de la 15e journée de L1

publié le 28/11/2016 à 13:40

11 buts en trois rencontres, une première grosse surprise : la 15e journée de Ligue 1 a débuté sur les chapeaux de roues mardi 29 novembre. Dans un premier temps, Lorient, dernier, s'est payé Rennes, 4e (2-1), tandis que Lille passait de la 19e à la 14e place en cartonnant face à Caen (4-2), tombé au 16e rang. Dans un second, le promu dijonnais arrachait le match nul (1-1) contre l'ogre de ces dernières semaines, Monaco.



À la différence de buts, les hommes de Leonardo Jardim pointent bien en tête du classement devant Nice mercredi 30 novembre. Mais ils ne devraient pas rester leaders bien longtemps et ce sont bien deux points fâcheux de perdus en Bourgogne. La bonne affaire pourrait surtout être réalisée par le PSG, qui reçoit Angers (10e) au Parc des Princes. Un succès offrirait deux points de plus que les Monégasques au groupe d'Unai Emery. Les Niçois n'auront pas la partie facile à Guingamp (5e) deux heures plus tôt.

Fort de sa victoire au Parc OL, sa première de la saison dans une grande affiche toutes compétitions confondues, Paris vise un cinquième succès consécutif en championnat. Emery pourrait reconduire le 4-2-3-1 avec Hatem Ben Arfa en soutient d'Edinson Cavani. Angel Di Maria est de retour dans le groupe, au contraire de Layvin Kurzawa, Javier Pastore, Adrien Rabiot et Blaise Matuidi.



Nouveau déplacement périlleux pour l'OM

Les deux autres rencontres les plus importantes de la soirée concernent les deux Olympiques, Marseille et Lyon. Avec Mathieu Valbuena probablement titulaire, l'OL (7e) va tenter de réenclencher une dynamique à Nantes (16e), dernier de la classe sur sa pelouse (une seule victoire en sept rencontres). Pour Marseille (12e), les deux derniers déplacements ont été des fiascos (défaite 3-1 à Montpellier, 4-0 à Monaco). Rudi Garcia et ses hommes pourront-ils stopper l'hémorragie à Saint-Étienne (8e) dans une affiche historique de la Ligue 1 ?

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 29 novembre :

Lorient - Rennes : 2-1

Lille - Caen : 4-2

Dijon - Monaco : 1-1



Mercredi 30 novembre :

19h00 - Saint-Étienne - Marseille

Nancy - Metz

Guingamp - Nice

Bastia - Bordeaux

Toulouse - Montpellier

Nantes - Lyon

21h00 : PSG - Angers