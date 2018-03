Lorient remporte le derby face à Rennes, Lille ressuscite contre Caen

publié le 29/11/2016 à 18:45

Confirmer une place de leader derrière le trio de tête (Nice, Monaco, PSG), bonifier le bon début de saison, marquer des points dans l'officieux championnat de Bretagne : tels étaient les objectifs du Stade Rennais au moment de venir défier Lorient mardi 29 novembre. Dans un derby breton très animé, c’est pourtant le défenseur lorientais Ciani qui a ouvert le score en reprenant un très bon centre de Marveaux (28e). Les Rouges et Noirs ont réagi immédiatement. Après avoir intercepté le cuir sur une mauvaise relance lorientaise, Grosicki lançait Sio dans la surface pour le but de l’égalisation (32e).



Les Lorientais continuaient de dominer le premier acte, mais ne parvenaient pas à prendre l’avantage. Mais après la mi-temps, Waris profitait d’une mauvaise frappe de son complice Moukandjo pour pousser le ballon dans le but adverse (46e). Un geste plein d’opportunisme, mais qui sera décisif puisque le score n’évoluera plus d’ici la fin du match. Deux mois après sa dernière victoire, Lorient renoue avec succès.

Les Lillois livrent un duel spectaculaire face à Caen

Lille était en difficulté à l'heure de se frotter à un autre club de deuxième moitié de tableau, Caen (15e). Les Nordistes vont entamer leur match avec beaucoup d’envie et se voient rapidement récompensé par un but. Eder envoie une tête puissante sur un corner. Le gardien caennais commet une petite faute de main et laisse glisser la balle (13e). Touché à la cheville gauche, le Portugais doit cependant rapidement céder sa place à Nicolas De Préville.

Les Lillois enchaînent malgré tout et c’est l’ancien meneur du Red Star, Sliti, qui fait le break au terme d’une belle action collective (24e). Pour tenter de se remettre en selle, les Normands s’en remettre au vétéran Julien Féret. Le capitaine caennais envoie une volée pleine d’opportunisme après un corner repoussé par Enyeama (31e). Les Dogues ne veulent pas laisser filer ce match, et prennent le large avec des réalisations coup sur coup de Nicolas de Préville et Rony Lopes (64e et 65e).



Patrice Garande décide alors de changer son dispositif pour soulager son équipe, avec notamment la rentrée de Rony Rodelin. L’ancien lillois ne tarde pas à se mettre en évidence et réduit le score (84e). La fin du match sera marquée par plusieurs action de grande classe de la part des Lillois, qui ne parviennent plus à marquer cependant. Les Nordistes semblent cependant avoir repris du poil de la bête.

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 29 novembre :

Lorient - Rennes : 2-1

Lille - Caen : 4-2

Dijon - Monaco : 1-1



Mercredi 30 novembre :

19h00 - Saint-Étienne - Marseille

Nancy - Metz

Guingamp - Nice

Bastia - Bordeaux

Toulouse - Montpellier

Nantes - Lyon

21h00 : PSG - Angers