Monaco perd deux points précieux à Dijon

publié le 29/11/2016 à 20:30

Contre toute attente, Monaco a flanché sur la pelouse de Dijon (1-1), promu en Ligue 1 cette saison. La meilleure attaque d'Europe a craqué dans les derniers instants et occupe une position très fragile en tête du championnat, à la veille des matches de Nice et du PSG pour le compte de cette 15e journée.



L'ASM n'a donc pas résisté à cette période toujours délicate où les matches s'enchaînent à un rythme d'enfer. Le Monaco flamboyant contre Marseille (4-0) ou contre Tottenham en Ligue des champions (2-1) a été méconnaissable. Il pensait s'en sortir avec le but de Carrillo, après une faute de main de Reynet, le gardien bourguignon, dès la 17e minute. Mais Dijon n'a jamais cessé de pousser pour obtenir un nul mérité grâce à Sammaritano (87e).

Avec 33 points, les Monégasques ne devancent Nice qu'à la différence de buts. Mais ils laissent le champ libre aux Niçois avant leur déplacement à Guingamp et au PSG (32 points), qui s'apprête à accueillir Angers, le plus petit budget du championnat.

L1-15e journée : résultats, programme et classement

Mardi 29 novembre :

Lorient - Rennes : 2-1

Lille - Caen : 4-2

Dijon - Monaco : 1-1



Mercredi 30 novembre :

19h00 - Saint-Étienne - Marseille

Nancy - Metz

Guingamp - Nice

Bastia - Bordeaux

Toulouse - Montpellier

Nantes - Lyon

21h00 : PSG - Angers