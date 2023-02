PSG : 3 défaites de suite sur une saison, une première depuis l'automne 2011

Donnarumma, Marquinhos, Messi, Verratti, Kimpembe et Ramos tête basse le 14 février 2023 au Parc des Princes

Les retours de Lionel Messi, Marco Verratti et Kylian Mbappé en fin de match n'y ont rien fait : après ses défaites à Marseille en Coupe de France (2-1) et à Monaco en Ligue 1 (3-1), le PSG a encore été battu, mardi 14 février, par le Bayern Munich (0-1) en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Pas de miracle, pas de surprise. C'est une équipe fébrile et apeurée qui s'est présenté à reculons sur sa pelouse du Parc des Princes, incapable de tirer une fois au but en première période et logiquement punie par un ancien de la maison, Kingsley Coman, comme un mauvais remake de la finale perdue (1-0), face à ce même Bayern, en août 2020 à Lisbonne.

Prévisible, aussi, l'entrée salvatrice de Kylian Mbappé pour la dernière demi-heure de jeu, comme une libération. Avec l'attaquant de 24 ans, remis d'une lésion à la cuisse gauche en un temps record, le jeu s'éclaire, ses coéquipiers revivent et l'ambiance renait en tribune. De quoi entretenir les rêves de qualification de Christophe Galtier.

Je fonde beaucoup d'espoirs

"Le match retour sera dans trois semaines, souligne le coach. Je fonde beaucoup d'espoirs. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. J'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur, et après il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l'espoir de gagner au Bayern".

Un espoir fou, alors que le PSG vient d'aligner une série de trois défaites consécutives dans la même saison. C'est du jamais vu à Paris depuis l'automne 2011, au tout début de l'ère QSI, sous la direction à l'époque d'Antoine Kombouaré - défaite face à Nancy au Parc (0-1) le 20 novembre et à Marseille (3-0) le le 27 novembre en L1, à Salzbourg (2-0) le 1er décembre en Ligue Europa.

Trois défaites à cheval sur deux saisons en 2020

Pour les puristes, Paris s'était incliné trois fois de suite en 2020, mais à cheval sur deux saisons : finale de Ligue des champions face au Bayern le 23 août, à Lens (1-0) le 10 septembre et contre Marseille (0-1) le 13 septembre en Ligue 1. Comme Kombouaré, Thomas Tuchel avait ensuite été écartée durant la trêve hivernale au profit de Mauricio Pochettino (Carlo Ancelotti avait succédé à Kombouaré fin 2011).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info