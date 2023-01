Gareth Bale arrête sa carrière de footballeur

L'international gallois Gareth Bale range les crampons. Sur ses réseaux sociaux, l'attaquant a annoncé ce lundi 9 janvier 2023 qu'il prenait sa retraite avec "effet immédiat". Passé par Tottenham et le Real Madrid, le joueur a remporté 5 Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, et 2022).

"Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de jouer à ce sport que j'aime. Cela m'a clairement apporté certains des meilleurs moments de ma vie", a-t-il écrit. "Il est temps de passer à autre chose", poursuit-il.

Le 30 novembre dernier, le joueur expliquait qu'il continuerai aussi longtemps qu'il le pourrai et aussi longtemps qu'il "serai désiré".



Toutes compétitions confondues, la natif de Cardiff, a disputé 33 matches et marqué 14 buts, pour 9 buts en 19 rencontres de Premier League



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info