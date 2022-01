Ousmane Dembélé et le Barça sont-ils irréconciliables ?

LE ZOOM EUROPÉEN - Ousmane Dembélé et le Barça sont-ils irréconciables ?

Le divorce semble consommé entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé : exaspéré par l'impasse des négociations pour prolonger son contrat, le club catalan a demandé à l'international français de 24 ans de se trouver "immédiatement" un nouveau club. L'intéressé a répliqué en assurant qu'il n'avait "pas pour habitude de céder aux chantages".

Comment les deux parties en sont-elles arrivées à ce point de non-retour, quatre ans et demi après l'arrivée de l'ancien Rennais pour quelque 135 millions d'euros en provenance de Dortmund ? Peuvent-elles se réconcilier ? Qui a le plus de tort ? Est-ce uniquement une question d'argent ? Le Barça paye-t-il sa politique récente en matière de transferts et de salaire ?

