Lyon - Saint-Étienne : le 124e derby pour l'OL sur la plus petite des marges

Dans un derby, seule la victoire compte, a résumé Houssem Aouar. Lyon a péniblement battu Saint-Étienne (1-0) au terme du 124e derby de faible niveau loin de lever les doutes quant à la capacité de l'OL à revenir vers le haut du tableau. Bien au contraire même au vu de l'incapacité des Lyonnais à maîtriser techniquement une rencontre qu'ils auraient dû se rendre plus facile.

Avec cette deuxième victoire consécutive après celle obtenue tout aussi difficilement à Troyes sur un penalty (1-0), le 16 janvier, Lyon ne monte, provisoirement, qu'au 10e rang à six longueurs de Marseille (3e). De leur côté, les Verts qui concèdent une septième défaite consécutive en Ligue 1 continuent de se traîner à la dernière place avec pour l'heure, la Ligue 2 comme seul horizon.

C'est seulement la deuxième fois cette saison, en championnat que l'Olympique lyonnais enchaîne un deuxième succès de rang en championnat après ceux obtenus contre Nantes (1-0), le 27 août, et Strasbourg (3-1), le 12 septembre. Une éternité confirmant l'irrégularité des Rhodaniens qui passeront désormais au révélateur face à Marseille, Monaco, Nice, Lens et Lille. On saura alors quel est le réel potentiel de Lyon.

Dembélé sur penalty

On arrivera alors à fin février, l'échéance fixée par le président Jean-Michel Aulas pour faire le point sur la collaboration du club avec l'entraîneur Peter Bosz, arrivé en début de saison mais dont les résultats sont décevants. Et la performance face à Saint-Etienne n'a rien d'encourageant pour la suite. Devant 5.000 spectateurs dans un stade de 60.000 places en raison des jauges imposées par l'État et la crise sanitaire, ce qui a contribué à rendre le spectacle encore plus triste, c'est Moussa Dembélé qui a donné l'avantage à l'OL (15e).

L'attaquant a transformé un penalty accordé logiquement pour une faute commise sur lui-même par Timothée Kolodziejczak. Mais face au dernier du classement, adoptant un plan de jeu ultra défensif que lui impose les nombreux absents dans son effectif, l'Olympique lyonnais, a livré un match sans ambition avec un onze de départ en 5-4-1.

Dembélé a été totalement isolé en pointe et sevré de ballons avant d'être remplacé par Tino Kadewere (62). En outre, les joueurs censés mener le jeu, Houssem Aouar, dont deux tentatives ont été repoussées par le gardien Paul Bernardoni (38e, 56e), et Lucas Paqueta ont été assez décevants.

Bernardoni, promesse pour la suite chez les Verts ?

Ainsi, l'OL a donné l'opportunité à l'ASSE de s'enhardir et même revenir dans la partie sur une reprise de la tête de Mahdi Camara détournée par Anthony Lopes (42e). Et l'entraîneur Pascal Dupraz a bien senti la fébrilité des Lyonnais. Il a tenté de provoquer quelque chose avec les entrées de Bakary Sako, Jean-Philippe Krasso et Sada Thioub, trois attaquants qui se sont ajoutés à Arnaud Nordin.

Sans succès, faute d'un talent suffisant pour se créer des occasions et inverser le cours des choses même si les Stéphanois ont dominé la seconde période. De son côté, Bernardoni s'est encore interposé sur une tentative de Kadewere (74e) alors que l'OL a mal négocié quelques offensives.

Ligue 1 : programme et classment

22e journée :



Vendredi 21 janvier :

Lyon - Saint-Etienne : 1 - 0



Samedi 22 janvier :

17h00 : Brest - Lille

21h00 : Lens - Marseille



Dimanche 23 janvier :

13h00 : Metz - Nice

15h00 : Nantes - Lorient

Clermont - Rennes

Angers - Troyes

Bordeaux - Strasbourg

17h05 : Montpellier - Monaco

20h45 : PSG - Reims



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. PSG 50 21 15 5 1 42 18 24

2. Nice 39 21 12 4 5 34 18 16

3. Marseille 37 20 10 7 3 28 16 12

4. Strasbourg 35 21 10 5 6 41 25 16

5. Rennes 34 21 10 4 7 40 19 21

6. Monaco 33 21 9 6 6 33 23 10

7. Lens 33 21 9 6 6 36 29 7

8. Lille 32 21 8 8 5 30 28 2

9. Montpellier 31 21 9 4 8 34 28 6

10. Lyon 31 21 8 8 5 29 27 2

11. Nantes 29 21 8 5 8 26 25 1

12. Angers 26 20 6 8 6 26 27 -1

13. Brest 25 21 6 7 8 26 33 -7

14. Reims 24 21 5 9 7 22 23 -1

15. Troyes 20 21 5 5 11 19 29 -10

16. Metz 19 21 4 7 10 24 41 -17

17. Clermont 18 21 4 6 11 20 38 -18

18. Lorient 17 21 3 8 10 16 34 -18

19. Bordeaux 17 21 3 8 10 30 50 -20

20. Saint-Etienne 12 21 2 6 13 18 43 -25

Le film du match :

22h53 - C'est terminé, Lyon remporte le derby face à Saint-Etienne sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un penalty obtenu et transformé par Moussa Dembélé (15e).



90e - 2 minutes de temps additionnel.



89e - Nouvelle alerte pour les Verts sur ce corner lyonnais mais le danger est repoussé in extremis.



87e - Gros retour défensif de Silva sur Gusto, qui était entré dans la surface.



86e - Shaqiri contrôle dans la surface mais commet une main sanctionnée.



84e - Coup franc excentré pour les Verts, tiré par Sako il n'inquiète pas Lopes.



80e - Entrées de Shaqiri et Cherki côté lyonnais, sorties de Paqueta et Aouar.



78e - Paqueta manque sa reprise au terme d'un 4 contre 2 pour l'OL. Le break n'est toujours pas fait. 1-0.



77e - Les Verts sont mieux dans cette seconde période et dans cette fin de match. Ils obtiennent un nouveau coup franc.



73e - Encore un duel remporté par Bernardonini, qui maintient les Verts en vie, face à Kadewere qui a frappé du droit plein axe.



72e - Frappe de loin au dessus de Sako. C'est la deuxième tentative stéphanoise de la soirée.



71e - Ce derby est de nouveau retombé dans un temps très faible, avec beaucoup de déchet technique.



66e - Kadewere se procure une grosse occasion pour l'OL mais est signalé hors jeu.



65e - Dupraz vient d'effectuer deux nouveaux changements : Krasso et Hioub pour Maçon et Gourna.



62e - Dembélé, l'unique buteur de ce match, cède ce match à Kadewere, de retour de la CAN.



56e - Bernardoni gagne un deuxième duel face à Aouar. On en reste à 1-0.



55e - L'entrée de Sako fait du bien offensivement aux Verts, plus présents dans la moitié de terrain adverse.



51e - Nordin obtient un corner pour les Verts. Il ne donne rien.



50e - Les esprits s'échauffent pour la troisième fois dans ce derby.



48e - Le coup franc de Guimaraes est repoussé par Bernardoni, ensuite victime d'une faute.



22h05 - Coup d'envoi de la seconde période donné par les Lyonnais. Changement côté de Saint-Étienne : Aouchiche cède sa place à Sako.



21h48 - Fin de la première période, Lyon mène 160 grâce à un penalty de Dembélé (15e). Les Verts se sont enhardis dans les dernières minutes.



45e - Dubois cède sa place à Gusto juste avant la pause.



41e - Énorme occasion pour les Verts, Camara place une tête dans la surface que Lopes écarte en patron. Le Stéphanois est ensuite bousculé dans la surface mais l'arbitre ne bronche pas et lui adresse un carton jaune.



38e - Double occasion pour Lyonnais, Aouar bute d'abord sur Bernardoni, avant un sauvetage de Bakayako de la tête. Corner. Da Silva s'impose dans les airs mais ne cadre pas.



35e - Les Verts de nouveau devant la surface lyonnaise, c'est sans danger pour Lopes.



32e - L'OL enchaîne les passes et se projette jusqu'aux abords de la surface stéphanoise mais ne parvient pas à frapper.



28e - Léo Dubois reste au sol dans sa moitié de terrain. Personne ne part s'échauffer côté lyonnais. Le latéral droit lyonnais reprend sa place.



23e - L'OL affiche 71% de possession de balle.



22e - Saint-Etienne manque de précision pour pouvoir se projeter plus haut vers le but de Lopes.



19e - Les Verts jouent enfin dans la moitié de terrain lyonnaise. Le but encaissé les a semble-t-il réveillés.



16e - Dubois tente la frappe enroulée du gauche, ce n'est pas cadré.



15e - Dembélé prend Bernardoni à contre-pied, 1-0 pour Lyon.



14e - PENALTY EN FAVEUR DE L'OL. Dembélé s'emmène le ballon dans la profondeur, Kolodziejczak va au contact dans la surface. L'arbitre n'hésite pas.



13e - Bernardoni s'empare facilement du centre de Dubois.



8e - Sous pression, les Verts sont justes techniquement pour écarter le danger. La possession reste outrageusement lyonnaise.



6e - Guimaraes réclame un penalty mais le milieu brésilien de l'OL s'est empalé sur un défenseur stéphanois.



4e - Thiago Mendes ouvre longuement devant mais le ballon est pour le gardien stéphanois.



2e minute - Les Lyonnais confisquent le ballon, sans s'approcher du but de Bernardoni.



21h01 - Coup d'envoi donné par les Verts. Il fait 0 degré au Groupama Stadium.



20h57 - Il faut remonter à 2005 pour trouver trace d'un 0-0 au terme d'un derby (33 depuis).



20h55 - Place à l'hymne de l'OL avant l'entrée des joueurs sur la pelouse.



20h47 - Ce 124e derby entre Lyon et Saint-Étienne se disputera devant 5.000 spectateurs en raison de la jauge imposée par l'État dans le cadre des mesures sanitaires.



20h41 - Il est certain qu'une victoire à Lyon serait probablement un acte fondateur pour les Verts qui avaient arraché un résultat nul in extremis à l'aller (1-1) et qui n'ont gagné que deux fois cette saison en Ligue 1.



20h33 - Les Verts n'ont gagné qu'un seul des neuf derniers derbys (six défaites, deux nuls), le 6 octobre 2019 à Geoffroy-Guichard grâce à un but de Beric à la 90e.



20h24 - Même si Bosz paraît serein sur sa situation personnelle à Lyon, le Néerlandais (58 ans) se sait sur la sellette. "J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien au club. Mais je sais que je dois gagner des matches. Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats, en étant 13e (à la trêve) dans un club qui veut jouer la Ligue des champions, honnêtement", a-t-il admis dans un entretien au quotidien Le Progrès de Lyon, le 14 janvier.



20h13 - Et la compo stéphanoise :



Bernardoni - Maçon, Bakayoko, Kolodziejczak (cap), Nadé, Silva - Camara, Gourna, Youssouf, Aouchiche - Nordin



20h02 - Voici le 11 de départ Lyonnais, en 3-4-3 comme prévu :



Lopes - D. Da Silva, Mendes, Lukeba - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Henrique - Paqueta, Dembélé, Aouar



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.