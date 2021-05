"On refait le match" : Ligue 1 à 18 ou 16 clubs, pour ou contre ?

publié le 01/05/2021 à 20:30

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 37e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Stéphane Pauwels, Xavier Barret et Baptiste Durieux. Premier sujet de cette émission : Ligue 1, qui pour le titre, les places européennes, la descente ?

Ligue 1 toujours : êtes-vous pour ou contre un passage de 20 à 18 voire 16 clubs ? PSG : la "remontada" est-elle possible face à Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions, mardi 3 mai à l'Etihad Stadium ? Boycotter les réseaux sociaux pour protester contre le racisme : fausse ou vraie bonne idée ?