OM, Rennes, AC Milan... Pourquoi les nouveaux maillots Puma divisent les supporters

La marque Puma a fait beaucoup parler d'elle après l'annonce des troisièmes maillots d'une dizaine d'équipes qui disputeront les différentes coupes d'Europe mercredi soir. Parmi ces clubs, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont concernés, tout comme l'AC Milan, Manchester City, le Borussia Mönchengladbach et Fenerbahçe.

Alors que le compte Twitter de Manchester City légende "Dare to be different" (osez être différent), les réponses ont été généralement négatives et ironiques sur la similitude entre les maillots de tous ces clubs, ou seule la couleur change. De manière générale, ces kits n'ont pas reçu un accueil très chaleureux chez les fans des différents clubs concernés.

Le plus gros bouleversement dans le design repose sur le blason, relégué en tant que motif sur un maillot uni, avec le nom de l'équipe écrit en gros sur la face avant, encadré de deux bandes horizontales. Un choix audacieux de Puma qui dit s'inspirer du streetwear, mais aussi d'autres sports, comme ça peut être le cas au basket, en NBA notamment.