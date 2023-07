Mercato : Ndour au PSG, Mount, Kane, les Saoudiens sur Icardi... Ce qu'il faut retenir de ce mardi

C'est officiel, Cher Ndour jouera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le milieu de terrain italien du Benfica rejoint le champion de France en titre pour les cinq prochaines saisons. Il sera potentiellement prêté par le PSG selon L'Équipe, dans la continuité du projet de recrutement de jeunes joueurs déjà formés en amont de Luis Campos.

En Ligue 1, l'AS Monaco a trouvé son nouvel entraîneur en la personne d'Adolf "Adi" Hütter, après l'OM et le PSG (officialisation à venir). En effet, selon Foot Mercato, l'Autrichien de 53 ans, adepte d'un style de jeu offensif et passé par des clubs allemands comme le Borussia Mönchengladbach ou l'Eintracht Francfort, devrait signer un contrat de deux ans sur le Rocher. Tous les bancs de Ligue 1 sont donc désormais occupés, à l'heure où les joueurs reprennent le chemin des centres d'entraînement. Les directions sportives peuvent donc entièrement se concentrer sur le marché des joueurs, avec plus ou moins de contraintes, à l'image de l'Olympique lyonnais.

En effet, après avoir été retoqué par la DNCG la semaine dernière, le club lyonnais se voit finalement imposer un encadrement de la masse salariale, mais aussi un contrôle des sommes dépensées lors des transferts. De quoi sérieusement freiner l'an 1 du Lyon version Textor. L'après-Aulas est donc a priori moins rose que ne voulait le faire croire le nouveau boss américain.

Ca bouge aussi à l'étranger

De l'autre côté de la Manche, Mason Mount a passé sa visite médicale à Manchester United d'après le journaliste italien spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. L'ancien joueur de Chelsea aurait signé chez les Red Devils, où il serait payé de 290.000 euros à 350.000 euros par semaine selon ses performances, à en croire L'Evening Strandard. Son transfert est estimé à 70 millions d'euros. Pour le remplacer, The Guardian rapporte que l'international espoir français Rayan Cherki est envisagé, entre autres, par Pochettino, L'attaquant de 21 ans pourrait ne pas être inaccessible au plus offrant, étant donné l'épineuse situation de l'OL vis-à-vis de la DNCG.



Le Bayern est pour sa part toujours à la recherche d'un buteur pour combler le vide laissé par le départ de Robert Lewandowski, il y a un an. Selon Sky, Harry Kane semble être le profil qui intéresse le plus le club bavarois. L'attaquant britannique serait d'accord pour rejoindre la Bundesliga, mais Tottenham a déjà refusé une offre de 70 millions d'euros et paraît réticent à laisser filer sa vedette. De quoi instiller le doute chez les dirigeants du Bayern. Le "Rekordmeister" va-t-il passer la barre des 100 millions pour recruter un crack de l'envergure de Kane ? Dans tous les cas, le président de Tottenham Daniel Levy est réputé intraitable, et inflexible, même à un an de la fin du contrat du capitaine des Three Lions et des Spurs.

Enfin, l'Arabie Saoudite tente d'attirer encore un gros nom du Big Five européen, selon la gazette italienne Corriere della Serra. Mauro Icardi, sous contrat avec le PSG et qui s'est bien relancé en Turquie avec 22 buts et 7 passes décisives pour 24 matchs joués, aurait fait l'objet d'une offre de 20 millions d'euros par Al Shabab, club de la Saudi Pro League. Si Galatasaray ne peut se permettre d'acheter le joueur du PSG, en prêt durant cette saison, nous saurons lors des prochains jours si l'Argentin va rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté ou encore Karim Benzema.