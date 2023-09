De Paris à Marseille en moins de trois mois ? Au lendemain de la lourde défaite de l'OM au Parc des Princes (4-0), le nom de Christophe Galtier est revenu avec insistance pour endosser le costume d'entraîneur du club phocéen et prendre la succession de l'intérimaire Jacques Abardonado, déjà fragilisé. Des contacts auraient été établis entre le président Pablo Longoria et celui qui n'aura été sur le banc du PSG que durant une saison.

Natif de Marseille, formé à l'OM, l'ancien défenseur devenu entraîneur a conquis deux titres de champion avec Lille et Paris. Son CV parle pour lui. Le fait qu'il soit libre aussi. Pour Éric Silvestro, si le dossier aboutit, "c'est limite un miracle". Mais pour Cyprien Cini, "ce serait une folie de le faire venir dans le contexte actuel". Écoutez leur débat animé, orchestré par Florian Gazan, et découvrez les autres pistes possibles.

Abonnez-vous au podcast "On refait le match" et retrouvez chaque jour "La quotidienne" de Florian Gazan, en plus de "L'émission de Philippe Sanfourche le samedi" et des soirées "RTL Foot" avec Éric Silvestro.