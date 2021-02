OM-PSG : encore "flashé" à 36 km/h, Mbappé retrouve toutes ses sensations

et AFP

publié le 08/02/2021 à 11:34

À titre de comparaison, Usain Bolt a parcouru les 100 mètres à la vitesse moyenne de 37,58 km/h lors de son record du monde en 9 secondes et 58 centièmes le 16 août 2009 à Berlin, avec une pointe à 44,72 km/h. "Flashé" à 36 km/h sur l'action du premier but, Kylian Mbappé a encore fait parler sa vitesse, dimanche 7 février au stade Vélodrome, lors du 100e "Clasico" entre l'OM et le PSG.

Parti de sa propre surface, l'attaquant de 22 ans s'est rapidement projeté vers l'avant lorsque les Parisiens ont récupéré le ballon. Lancé dans la profondeur par Angel Di Maria, il a atteint sa vitesse maximale avant de contrôler, d'éliminer Hiroki Sakai et de tromper Steve Mandanda du gauche, son mauvais pied (0-1, 9e). Le PSG s'est finalement imposé 2-0 avec un autre but inscrit en première période (24e), par Mauro Icardi, d'une tête retournée.

Par le passé, Mbappé a déjà été chronométré à 37 km/h lors du France-Argentine du Mondial 2018 et à 38 km/h lors d'un PSG-Monaco en avril 2019. À huit jours du 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone, Paris s'en réjouit. "Les sensations reviennent, parce que j'enchaîne aussi", a noté le joueur au micro de Canal+.

À une longueur de Pauleta

"J'arrive à mieux finir les rencontres, je suis moins au bout du rouleau, c'est tout 'benef' pour la suite, en espérant monter en puissance", a poursuivi le natif de Bondy, qui a signé son sixième personnel dans un "Clasico". Ce féru de statistiques reste de loin le meilleur buteur de L1 cette saison avec 16 buts et en compte 108 sous le maillot parisien. Il n'est plus qu'à une unité du podium occupé par Pedro Miguel Pauleta (109 buts), Zlatan Ibrahimovic (156 buts) et Edinson Cavani (200 buts).