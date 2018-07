publié le 05/07/2018 à 18:19

Ce samedi 30 juin, les Bleus disputent les 8es de finale de la Coupe du Monde, leur premier match à élimination directe. Malgré la tension inhérente à ce genre de rencontre, un Kylian Mbappé imperturbable se lance dans sa course folle dès la 11e minute de jeu, déclenchant un penalty transformé par Antoine Griezmann.



Au-delà de la beauté du geste, la pépite de 19 ans a épaté les amateurs de football par sa rapidité. Plusieurs médias ont en effet annoncé une vitesse de course frisant les 37 km/h, soit un tout petit peu moins que les 37,58 Km/h de vitesse moyenne d'un certain... Usain Bolt. Un exploit qu'a cependant démenti la FIFA. Si l'attaquant du Paris Saint-Germain a bien été l'homme le plus rapide du match, il n'a été flashé "qu'à" 32,4 km/h, selon les statistiques de la fédération publiée par Le Parisien.

À en croire la FIFA, Kylian Mbappé n'est d'ailleurs pas le plus véloce des Bleus. Ousmane Dembélé et N'Golo Kanté lui ont fait mordre le gazon lors du match contre le Danemark. Les deux milieux de terrain ont en effet été flashé à 32,83 km/h. Mais avec 3 buts inscrits depuis le début du Mondial, Mbappé revient à grandes enjambées sur le total de Ronaldo dans ce tournoi (4). Une vitesse certes métaphorique, mais indéniable.