OM-Porto : Marseille face au spectre d'une 13e défaite d'affilée historique

Effacer ce "sentiment de honte" selon les mots de Florian Thauvin, sortir "de ce cauchemar européen" selon ceux de André Villas-Boas. L'Olympique de Marseille reçoit le FC Porto, mercredi 25 novembre (21h) avec l'espoir de ne pas devenir la première équipe à concéder 13 défaites de suite en Ligue des champions (sur trois exercices entre le 13 mars 2012 et le 3 novembre 2020).

Sévèrement battu au Portugal (3-0) il y a trois semaines après des revers cette saison chez l'Olympiakos (1-0) et au Vélodrome face à Manchester City (0-3), l'OM partage pour l'instant le triste record avec les Belges d'Anderlecht, qui avaient établi leur série noire du 10 décembre 2003 au 24 novembre 2005. "J'ai envie que le match démarre, a lancé Villas-Boas en conférence de presse d'avant-match, je n'ai pas envie de trop parler aujourd'hui".

"C'est le quatrième match qu'on va jouer et les paroles ne vont pas avec les actes : trois défaites, aucun but marqué..." a ensuite énuméré l'entraîneur portugais. "On a touché notre point le plus bas, maintenant il nous faut décrocher quelque chose". Si la qualification en 8es de finale reste mathématiquement possible, l'OM espère d'abord réussir à marquer pour éviter l'humiliation.

On ne peut pas accepter ça Florian Thauvin





En Ligue 1, la saison se déroule plutôt bien. Marseille (6e) est à deux longueurs du podium et à six de la 1re place avec deux matches en retard à jouer, les réceptions de Lens et Nice, reportés en raison de l'épidémie de coronavirus. L'OM n'a d'ailleurs plus disputé aucun match depuis son succès à Strasbourg le 6 novembre (0-1, but de Morgan Sanson). Un avantage en vue du match face à Porto ?

"Concrètement, à un moment donné, il faut avoir un peu d'ego, se regarder dans un miroir, en tant que compétiteur on ne peut pas accepter ça", a lancé Thauvin avant cette rencontre charnière. "Personnellement, j'ai du mal à l'assumer, j'ai un sentiment de honte, quand on joue dans un club comme l'OM, si puissant, avec tant de supporters..."

"On a bien bossé, on a fait le vide dans la tête, espérons que ça se concrétisera sur le terrain", a poursuivi le gaucher de 27 ans, qui devrait débuter avec Dario Benedetto en attaque et Morgan Sanson en soutien. Dimitri Payet, en revanche, devrait débuter sur le banc.