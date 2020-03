publié le 06/03/2020 à 20:30

L'épidémie de coronavirus continue de se propager en France. Pour y faire face, les pouvoirs publics incitent la population à adopter les bons réflexes, et ont déjà procédé à des annulations de concerts ou d'événements sportifs.

Si les matches de Ligue sont maintenus, certaines mesures sont en vigueur sur les pelouses. "Effectivement on ne se serre pas la main", raconte au micro de RTL Alvaro Gonzalez. "Il y a des précautions à prendre sur le coronavirus en Europe", reconnait le défenseur de l'OM "mais en fait c’est un peu compliqué car il y a les contacts sur le terrain, on ne peut pas les empêcher". "Ce sont des précautions parfois un peu symboliques mais nécessaires", ajoute-t-il. Et le joueur de 30 ans raconte qu'au centre d'entraînement du club, "on se dit bonjour avec le coude".

Arrivé en provenance de Villareal en prêt avec option d'achat, Alvaro confirme à notre micro qu'il va rester à Marseille. "Il y a encore une clause mais oui, je suis sûr que je vais rester. Je me sens bien au club, on s’est mis d’accord ensemble pour que je reste la saison prochaine."

L'ancien joueur de Liga assure qu'il se "plaît beaucoup à Marseille". Avant de venir, il avait passé un coup de téléphone au dernier défenseur espagnol passé par le Vélodrome : César Azpilicueta. "Je voulais avoir un avis en plus, et il ne m’en a dit que du bien. Il m'a dit que c’était un grand club, même s’il venait de connaître plusieurs saisons difficiles. Des fans géniaux, avec un Vélodrome impressionnant. Lui aussi il a du caractère, son style me fait penser au mien. J’ai vécu 3 ans à Barcelone, il m’a dit que ça y ressemblait un peu : les plages, la mer, le soleil… Et il n’a pas menti".

Les Marseillais sont dauphins du PSG depuis la 13e journée de championnat et semblent difficiles à déloger (huit points d'avance sur Rennes, 3e). "Aujourd’hui, l’objectif le plus important, c’est de se qualifier en Ligue des champions. Je ne l’ai jamais jouée, mais j’ai envie de le faire avec l’OM. On a mis les autres équipes à bonne distance et je pense qu’on peut y arriver", estime Alvaro. Réponse le samedi 23 mai, à la fin de la 38e journée de Ligue 1.